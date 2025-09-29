Show de echitaţie în județul Mureș. Cei mai frumoşi şi rapizi cai s-au transformat în vedetele unui festival ecvestru de basm. Frumusețea, viteza și grația lor au fost ingredientele pentru un spectacol care a ținut publicul cu sufletul la gură. Iar la final, doar cei mai buni au reușit să cucerească podiumul.

Cea de-a doua ediție a Festivalului Ecvestru de la Reghin, din județul Mureș, a fost un adevărat succes. Şi cum competiţia a fost una acerbă, pasionaţii de echitaţie au fost nevoiți să treacă prin trei probe de foc.

"Avem mai multe probe cu cai, cai care vin din mai multe judeţe, pregătiţi pentru proba de frumuseţe, proba de viteză şi proba cu jaloane", a declarat Alin Mihai Suciu, organizator.

"În general predomină caii semi-grei, caii de tracţiune, având în vedere utilizarea acestora la muncile grele, la pădure. Cred că se va dezvolta mult partea aceasta a concursurilor de călărie şi de sărituri", spune un spectator.

La proba cu jaloane, nu doar viteza a contat, ci și armonia dintre jocheu și cal. Concurenții au trebuit să le demonstreze juraţilor că au o legătură autentică cu animalelor lor, iar fiecare mișcare să devină dovada unei conexiuni spectaculoase.

"Caii care sunt mai agitaţi şi nu au o legătură strânsă cu proprietarii, ei nu o să poată să participe ca să evite fiecare obstacol, printre jaloane, şi atunci, putem face diferenţa între un cal şi un proprietar, care are o legătură cu el şi este foarte bine întreţinut", susţine Alin Mihai Suciu, organizator.

Pentru cei care au intrat în competiție, echitația nu înseamnă doar adrenalină și pasiune, ci și o evadare din agitația cotidiană, şi libertate trăită în galop.

"De când eram mică am pasiunea pentru cai, doar că, călăresc de trei ani aproximativ. E o relaxare, e o conectare cu animalul, cu natura. Deci efectiv te desprinzi de tot ce e în jur. Eşti doar tu şi calul", susţine o concurentă.

Caii înscrişi în competiţia din judeţul Mureş sunt animale de rasă pură, iar preţul lor porneşte de la 7.000 de euro şi poate ajunge până la 10.000 de euro.

