La Praid nu e linişte nici după patru luni de la dezastru. Starea de alertă a fost prelungită pentru încă o lună, iar locuitorii care au rămas fără apă potabilă trăiesc la mila autorităţilor. În localitatea Târnăveni au fost amplasate zeci de containere speciale, iar oamenii sunt nevoiţi să vină zilnic cu sticle şi bidoane ca să se alimenteze. Salinitatea a rămas în continuare peste limita admisă, iar autorităţile au decis să cumpere un sistem de salinizare, în valoare de de 12 milioane de lei. 

13.09.2025

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, în contextul situației de urgență provocate de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund

Starea de alertă la Praid, prelungită până pe 10 octombrie

Potrivit unei informări transmise miercuri de Instituția Prefectului județului Harghita, starea de alertă a fost prelungită la Praid până pe 10 octombrie, inclusiv. Pe durata stării de alertă, autoritățile vor mobiliza toate forțele și resursele necesare pentru executarea lucrărilor care se impun și vor informa constant populația și localitățile învecinate despre evoluția situației. Accesul în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare, rămâne interzis, iar autoritățile locale sunt pregătite să acorde asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situația o va impune, precizează sursa citată. În informarea Instituției Prefectului se mai arată că "este asigurată monitorizarea permanentă a evoluției fenomenului, a parametrilor apei din pârâul Corund și cursurile de apă din aval de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de urgență Oltul al județului Harghita". Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate pe 8 mai, când au început infiltrațiile în subteran, în urma ploilor abundente. Ulterior, după inundarea salinei de apele pârâului Corund, starea de alertă a fost prelungită periodic

În urmă cu o lună, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita a decis revenirea acasă a populației evacuate din zona Salinei Praid, după ce a fost aprobată o procedură de monitorizare, alarmare și evacuare, pe baza recomandărilor experților internaționali. 

