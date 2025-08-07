Starea de alertă la Praid, prelungită. Cei evacuaţi pot intra în case doar puţin, ziua. Zona, păzită de MAI

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunţă că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populaţiei. Oamenii evacuaţi nu pot, însă, reveni în locuinţe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp.

Starea de alertă la Praid, prelungită până pe 9 septembrie - Arhivă (scop ilustrativ)

”Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă pe teritoriul comunei, pe o perioadă de 30 de zile, în perioada 9 august - 9 septembrie 2025, inclusiv”, a transmis, joi, Prefectura Harghita, potrivit news.ro.

Sursa citată a precizat că, pe perioada stării de alertă, vor fi luate următoarele măsuri:

Mobilizarea tuturor mijloacelor, forţelor şi factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor de deviere provizorie a pârâului Corund.

Informarea punctuală a populaţiei din comună şi din localităţile învecinate despre evoluţia fenomenului, utilizând toate mijloacele de care dispune CLSU Praid.

Acordarea de asistenţă şi sprijin Salinei Praid în vederea readucerii la starea iniţială a obiectivului.

Interzicerea accesului populaţiei în zona afectată şi în Canionul de Sare.

Acordarea de asistenţă, dacă situaţia o impune, persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.

”Constructorul lucrează la betonarea timpanului 2 pentru lucrările albiei betonate suplimentare, paralele cu sistemul de ţevi corugate. Lucrările la albia betonată vor începe doar după finalizarea expertizei geologice pentru realizarea albiei secundare. Expertiza geologică va fi finalizată în luna octombrie. Lucrările la sistemul de ţevi corugate vor fi finalizate într-o săptămână, dacă condiţiile hidro-meteo vor fi favorabile. Se fac nivelări de teren pe aliniamentul de ţevi corugate, umpluturi, rigidizarea tronsoanelor şi montarea sistemului de ancorare”, mai transmite instituţia citată.

Sunt executate mai multe lucrări de înălţare a barajului provizoriu din amonte pentru controlul suplimentar al debitelor, dar şi la digul din amonte. ”La data prezentei sistemul de ţevi corugate preia şi tranzitează întreaga cantitate de apă a pârâului Corund, sistemul funcţionând normal”, mai anunţă autorităţile locale.

Prefectura Harghita a mai transmis că, potrivit măsurătorilor de la ora 7:00, salinitatea ape este în creştere:

La galeria de coastă este în scădere de la valoarea de 317,00 g/l la 316,00 g/l.

La Mina Iosif este în creştere de la valoarea de 317,00 g/l la 318,00 g/l.

Temperatura apei este constantă atât la galeria de coastă cât şi la mina Iosif.

Nivelul apei la galeria de coastă este constant.

Concentraţia de CH₄ la galeria de coastă s-a redus la 0 vol% ca urmare a punerii în funcţiune a unei instalaţii de aeraj parţial.

”Nu este necesară, în acest moment, extinderea zonei de evacuare. Revenirea populaţiei evacuate va fi posibilă numai după punerea în funcţiune a noilor sisteme de monitorizare, calibrarea acestora, colectarea de date şi stabilirea pragurilor de alertare automate, respectiv integrarea în sistemul de monitorizare şi alarmare. Pomparea apei din mină nu poate începe decât după finalizarea devierii permanente a pârâului Corund”, a mai transmis Prefectura Harghita.

Instituţia menţionează că se menţine evacuarea temporară a populaţiei, până la operaţionalizarea sistemelor de monitorizare şi alarmare seismică.

”Riveranii pot avea acces pe timpul zilei, pe perioade scurte de timp, pentru activităţi curente. Se menţine închis şi Centrul Wellnes Center Praid SRL. Zona este supravegheată prin posturi fixe de jandarmi şi patrule mixte mobile ale MAI. Se menţin parapeţii de apărare pe aliniamentul pârâului Corund”, se mai arată în comunicatul Prefecturii Harghita.

Redactia Observator

