Video Street Food Festival, pentru prima dată la Suceava. Cu ce preparate sunt aşteptaţi oaspeţii
Celebră pentru ciorbă rădăuneaţă, tochitură şi poale-n brâu, Bucovina se reinvetează weekendul acesta pe gustul turiştilor. Oaspeţii sunt aşteptaţi cu burgeri, macaroane americane şi gogoşi greceşti. Street Food Festival se organizează pentru prima dată la Suceava.
În Bucovina, rețetele tradiționale iau o pauză, iar vedetele meniurilor sunt preparatele internaționale. Păstrăvul în cobză este înlocuit cu burgeri.
"Foarte interesant şi la gust, şi la aspect. Prima dată mâncam cu ochii şi dupa gustăm", spune un vizitator.
La Suceava îşi ridică aromele în aer şi vestitele macaroane cu brânză - varianta de peste Ocean - cu trei tipuri de brânză.
"Reţeta americana şi este cu macaroane cu cheddar, mozzarella, parmezan şi diferite topiguri, cumva adaptate pe stilul romănesc", spune un bucătar.
"E ceva nou aici şi de asta am dorit să încercăm. Este foarte bun, aromat", spune o turistă.
Imaginile nu sunt recomandate pofticioșilor. Zilele acestea, papanașii sunt daţi la o parte degogoșile grecești.
"Cele mai apreciate sunt cele cu ciocolată şi fistic. Acum cumva sunt pe val cu fisticul şi crema de ciocolată pe baza de banane", a precizat Mihai Costel, proprietar food truck.
Localnici şi turiştii se pot delecta cu mâncarea internaţioanală în cetatea lui Ştefan cel Mare până duminică.
"Pot să descopere street food autentic, gătit aici, pe loc, food truck-uri cu mâncare din bucătăria americană, asiatică, latino şi bucataria orientală", a declarat Diana Dunca, organizator.
Un burger costă între 50 şi 60 de lei, un sendviş cu brânză, 42 de lei, iar o porţie de gogoşi greceşti, 40 de lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰