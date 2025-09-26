Celebră pentru ciorbă rădăuneaţă, tochitură şi poale-n brâu, Bucovina se reinvetează weekendul acesta pe gustul turiştilor. Oaspeţii sunt aşteptaţi cu burgeri, macaroane americane şi gogoşi greceşti. Street Food Festival se organizează pentru prima dată la Suceava.

În Bucovina, rețetele tradiționale iau o pauză, iar vedetele meniurilor sunt preparatele internaționale. Păstrăvul în cobză este înlocuit cu burgeri.

"Foarte interesant şi la gust, şi la aspect. Prima dată mâncam cu ochii şi dupa gustăm", spune un vizitator.

La Suceava îşi ridică aromele în aer şi vestitele macaroane cu brânză - varianta de peste Ocean - cu trei tipuri de brânză.

Articolul continuă după reclamă

"Reţeta americana şi este cu macaroane cu cheddar, mozzarella, parmezan şi diferite topiguri, cumva adaptate pe stilul romănesc", spune un bucătar.

"E ceva nou aici şi de asta am dorit să încercăm. Este foarte bun, aromat", spune o turistă.

Imaginile nu sunt recomandate pofticioșilor. Zilele acestea, papanașii sunt daţi la o parte degogoșile grecești.

"Cele mai apreciate sunt cele cu ciocolată şi fistic. Acum cumva sunt pe val cu fisticul şi crema de ciocolată pe baza de banane", a precizat Mihai Costel, proprietar food truck.

Localnici şi turiştii se pot delecta cu mâncarea internaţioanală în cetatea lui Ştefan cel Mare până duminică.

"Pot să descopere street food autentic, gătit aici, pe loc, food truck-uri cu mâncare din bucătăria americană, asiatică, latino şi bucataria orientală", a declarat Diana Dunca, organizator.

Un burger costă între 50 şi 60 de lei, un sendviş cu brânză, 42 de lei, iar o porţie de gogoşi greceşti, 40 de lei.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰