Şprotul, midiile şi rapanele din Marea Neagră sunt pline de microplastice. Asta arată un studiu recent al cercetătorilor din Constanța, realizat în zona de coastă, de unde sunt pescuite fructele de mare. Rezultatele au fost şocante: în 90% din rapanele şi şprotul analizate au fost găsite fibre și fragmente din plastic. La fel și în aproape 70% din midiile testate.

Cel mai recent studiu al cercetătorilor din Constanţa aduce cifre îngrijorătoare: 93.3% dintre exemplare de şprot şi rapană şi 66,7% dintre midiile din zona de coastă a României sunt contaminate cu microplastice.

Specialiştii de la Institutul Naţional de Cercetare Marină spun că una dintre principalele cauze este apropierea de gurile de vărsare a Dunării.

"Microplasticele sunt suficient de mici încât să fie ingerate de aceste organisme şi suficient de mici să se acumuleze în ţesuturi", a explicat Andreea Ciucă, asistent de cercetare.

"Sunt transferate de-a lungul lanţului trofic de la scoici la rapane şi în acelaşi fel se va intapla şi la alte specii de peşti", a explicat Florin Timofte, directorul INCDM Constanța.

Studiile arată că microplasticile care ajung în corpul uman pot duce la boli cronice şi îmbătrânire prematură.

"Chiar dacă ne ferim de surse de hrană din mare, tot ajung în noi pentru că o bună din furajele pentru animele sunt făcute din făină de peşte", a explicat Răzvan Polescu Mirceni, biolog marin.

Apa Dunării transportă zilnic 4,2 tone de plastic. Şi pe plajele de pe litoal valurile aduc gunoiul aruncat în apă.

"Cel mai întâlnit deşeu pe care îl întâlnim pe plajă în monitorizările noastre este plasticul. Am avut capacele de la sticlele de plastic, am avut paiele şi beţele de amestecat în băuturile calde", a explicat Angi Paiu, reprezentant ONG.

