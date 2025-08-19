La mare, vara a luat o pauză. Norii şi vântul i-au ţinut astăzi pe turişti mai mult pe şezlong decât în apă, iar temperaturile au scăzut cu câteva grade faţă de ieri. Marea e caldă, dar periculoasă. În sudul litoralului, salvamarii au arborat din nou steagul roşu. Avertismentele sunt însă ignorate de mult prea mulţi turişti. Poliţiştii şi jandarmii au ieşit să patruleze pe plajă şi au dat şi primele amenzi

La mare, a venit toamna în aceste zile. Norii nu i-au lăsat pe turişti să se bucure de soare. Temperatura a scăzut cu câteva grade. Singura bucurie a turiştilor e că apa mării rămâne în continuare caldă, 26 de grade. În sudul litoralului, însă, steagul roşu fură plăcerea oamenilor de a se scălda.

E a doua oară în ultima săptămână când în toate staţunile din sudul litoralului salvamarii arborează steagul roşu. Chiar dacă weekendul trecut patru oameni au murit înecaţi, mulţi turişti tot nu se sperie. "L-am văzut, doamnă, steagul roşu. Fiecare îşi ştie limitele, fiecare om îşi ştie limitele. Eu zic că sunt un bun înotător", spune un bărbat.

"Astăzi a fost şi mai puţină lume la plajă, din cauza vremii şi atunci când sunt mai puţini sunt mai uşor de controlat", a declarat Răzvan Viza, salvamar.

În Jupiter, un copil a fost scos la limită din mare de salvamar. Băiatul intrase să se joace în valuri, fără ca mama lui care stătea pe telefon să-l observe.

Salvamar: Ce vârstă are copilul?

Mamă: 9 ani.

Salvamar: Şi ce caută singur în mare. Vedeţi dvs. ce curenţi sunt, ce valuri sunt?

Mamă: Era aici, la mal.

Pentru că oamenii nu iau în seamă avertizările salvamarilor, poliţiştii şi jandarmii au ieşit să patruleze pe plajă. Şase turişti au plătit scump baia în mare. "Au fost aplicate, din păcate, două sancţiuni contravenţionale în valoare de câte 500 de lei, unor persoane care nu s-au conformat indicaţiilor salvamarilor şi totodată au depăşit şi limita marcată de balizele de semnalizare", a declarat Daniel Ortopan, Jandarmeria Constanţa.

"Reamintim faptul că nerespectarea interdicţiei de a intra în apă constituie cpontravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 de lei", spune Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Mai sunt trei weekenduri până începe şcoala. Potrivit prognozei, la finalul acestei săptămâni, pot apărea câţiva stropi de ploaie în unele staţiuni. Pentru început de septembrie, va fi plăcut pe litoral - ploile vor lipsi, iar temperaturile vor fi perfecte pentru plajă.

"Efectuăm misiuni zilnice de patrulare pe plajă, în scop preventiv, atât pentru menţinerea liniştii şi ordinii publice, cât şi pentru a veni în sprijinul salvamarilor cu care avem o comunicare permanentă şi o cooperare foarte bună. Intervenim punctual când ne este solicitat sprijinul sau când situaţia o impune. Le recomandăm părinţilor să supravegheze copiii cu atenţie, mai ales în zonele aglomerate pentru a preveni o serie de incidente neplăcute. Am aplicat o sancţiune de o mie de lei, unei doamne care nu s-a conformat nici indicaţiilor salvamarilor, dar nici alor noastre, refuzând în mod permanent să părăsească marea", mai spune Daniel Ortopan, Jandarmeria Constanţa.

