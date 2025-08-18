A fost un weekend negru la malul mării. Patru turişti au murit după ce au intrat în apă, asta deşi era arborat steagul roşu. Oamenii spun că vor să se bucure de mare de toţi banii. Nu îi sperie nimic. Nici pericolul uriaş, nici amenzile pe care le pot primi dacă ignoră avertismentele. Salvamarii ajung să se certe cu turiştii la mal ca să nu-şi rişte viaţa.

"Vedeţi cu cine avem de-a face? L-am scos din apă, el se duce încă în apă. I-am dat 20 de fluiere, nu l-a interesat. 20 de metri de geamandură", spune un salvamar. Pe plajele aglomerate, şi turiştii au ajuns să îi pândească pe salvamari. Atunci când e arborat steagul roşu, oamenii profită de orice secundă de neatenţie ca să intre în apă, deşi e interzis. Salvamarii au legea de partea lor. Poliţiştii, dar, în unele cazuri, şi salvatorii pot să îi amendeze pe cei care nu respectă regulile.

Amenzile pentru cei care sfidează regulile sunt mult prea mici faţă de cele din Europa

"Unii primesc amendă după care intră înapoi, nu le e frică nici măcar de poliție. Sâmbătă am scos un băiat cu colacul, a venit aici foarte speriat, dar a spus că intră înapoi pentru că îl salvez iar dacă e nevoie. Deci asta e mentalitatea lor", a declarat Valentin Stoian, salvamar. Rafal a venit din Polonia pe plaja din Mamaia Nord şi ştie foarte bine semnificaţia steagurilor arborate. "E o problemă majoră pentru că oamenii nu se gândesc la siguranța lor și se bagă în apă chiar dacă e interzis", spune Rafal.

Chiar şi aşa, amenzile pentru cei care sfidează regulile sunt mult prea mici faţă de cele din Europa. În Spania, sancţiunile pot ajunge şi la 3.000 de euro. Două dintre victimele din weekend încercau să salveze alţi oameni. De aceea, dacă vezi că cineva se îneacă, recomandat este să te apropii de el din spate, ca să nu existe riscul de a fi băgat la fund. Dacă totuşi eşti prins de braţe sau de cap, soluţia este să te scufunzi mai adânc pentru ca victima să-ţi dea drumul.

