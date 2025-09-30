Surse: O chiuvetă de la ATI, sursa de infectare de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi, unde au murit 7 copii

Probele prelevate au arătat că sursa contaminării de la spitalul "Sfânta Maria" din Iași era scurgerea unei chiuvete de la ATI, au declarat surse pentru Observator. Amintim că, în ultimele trei săptămâni, nouă copii au fost infectaţi cu bacteria Serratia marcescens. Șapte dintre ei, cu vârste diferite, au murit: unul avea doar câteva zile, iar un altul, 12 ani.

Surse: O chiuvetă de la ATI, sursa de infectare cu Serratia la spitalul Sf. Maria din Iaşi

Potrivit informațiilor obținute de Observator, probele prelevate au arătat că sursa contaminării cu bacteria Serratia marcescens a fost scurgerea unei chiuvete de la secția ATI.

Bacteria a fost găsită în scurgere, însă sursa ar fi fost un pacient transferat care a venit cu ea, potrivit Ziarul de Iaşi.

Aceasta este concluzia la care au ajuns anchetatorii, după ce mai multe teste de laborator au indicat contaminarea mediului spitalicesc. S-a infirmat astfel ipoteza conform căreia bacteria ce i-a infectat pe copii ar fi fost adusă prin flori în secție.

În ultimele trei săptămâni, nouă copii au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, iar șapte dintre ei au murit. Victimele aveau vârste diferite: cel mai mic avea doar câteva zile, iar cel mai mare, 12 ani.

Părinții copiilor au adus acuzații grave la adresa unității medicale.

"Ea era, practic, deshidratată, am ajuns acolo pentru deshidratare. Pentru nicio altă problemă. Nu ceva viral, nu nimic. Acum realizez şi eu că am fost exact la momentul nepotrivit la spital. Acum realizez că acolo, practic, se murea. Pentru că eu, când am ajuns săptămâna trecută în ATI, chiar un copil a murit. Avea 8 ani", a declarat Oana Ivașciuc, mama unei fetițe care și-a pierdut viațaReacţia ministrului Sănătăţii

În urma tragediei, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat măsuri drastice. Acesta a declarat că va demite "fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie" conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi și cere demisia conducerii Spitalului de Copii "Sfânta Maria".

"Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (...) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 zile nu am identificat, împreună cu echipa mea, cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare (…) iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi", a subliniat ministrul.

Rogobete a mai anunțat intenția de a angaja medici epidemiologi în secțiile mari de terapie intensivă și asistente medicale specializate în monitorizarea și controlul infecțiilor nosocomiale.

Amenzi și sancțiuni după control

Managerul interimar al spitalului a fost deja demis, însă rămâne în continuare director medical.

Corpul de control al Ministerului Sănătății a descoperit că timp de 10 zile nu au existat documente care să ateste aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor. În urma verificărilor, spitalul a fost amendat cu 50.000 de lei, pentru nerespectarea procedurilor.

De asemenea, epidemiologul spitalului și un medic de la ATI au fost sancționați cu câte 10.000 de lei.

