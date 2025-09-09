În podgoria Jidvei, toamna a început cu mirosul dulce al strugurilor, astfel că s-a dat startul la cules. Cu peste 2.500 de hectare cultivate, procesul se desfăşoară atât manual, cât şi mecanizat. Mâna de lucru nu-i aşa uşor de găsit, însă. Dar, cumva, salvarea podgoriei a venit tocmai de peste hotare.

"Ne aflăm într-o plantaţie tânără de anul patru de Chardonnay. E o parcelă de vreo 30 de hectare. Dulci, grozavi, ăştia Chardonnay au acum undeva la 200 de grame de zahăr. Vom intra să recoltăm", explică inginerul Marin Cucurǎ.

Strugurii din podgoria Jidvei, cules cu muncitori străini

Culesul a început cu soiul Fetească Regală, unde aproape 400 de muncitori străini strâng recolta cu grijă și pricepere. Iar munca e răsplătită cum se cuvine.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt aici să culeg strugurii, fac asta de doi ani. E frumos, foarte frumos. Este o muncă foarte uşoară", spune Lama Yuvraj.

Reporter: Ce faci cu banii? Îi trimiţi familiei?

"Da, familiei mele pentru a o susţine", răspunde muncitorul străin.

"Îmi place foarte mult. Nu e dificil, e chiar uşor să culeg strugurii, să îi pun în găleţi şi apoi în tractor. Nu e greu, e ceva normal", mărturiseşte şi Niroj Shiwakoti, un alt muncitor străin.

Soiul Muscat Ottonel, recoltat cu ajutorul tehnologiei

Pe o altă parcelă, soiul Muscat Ottonel se va culege, anul acesta, cu ajutorul tehnologiei. Combinele de recoltat struguri au capacitatea de a culege tone de struguri pe zi. Strugurii s-au copt frumos, ceea ce înseamnă că vom avea vinuri delicioase și aromate.

"Ne bucurăm de faptul că aciditatea în strugure este o aciditate foarte bună, ceea ce ne avantajează la realizarea unor vinuri fructoase, vinuri cu foarte multă prospeţime", spune Ioan Buia, enolog.

Anul acesta, vremea a fost prietenoasă cu vița-de-vie. Ploile din timpul verii au ajutat strugurii să crească sănătoși și frumoși, pentru toate soiurile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰