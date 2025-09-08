Scandal anchetat în Braşov după ce un bărbat a ajuns în stare gravă la spital cu tăieturi de drujbă pe braţe. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional! După o ceartă între rude, bărbatul ar fi fost atacat cu drujba de un individ, dar ar fi fost lovit şi cu o bâtă de o adolescentă de 15 ani.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov ieri. Era în stare foarte gravă, a pierdut foarte mult sânge și, potrivit martorilor oculari ai acestui atac, nu mai era conștient în momentul în care a fost preluat de membrii echipajului medical de Urgență 0. Acum este internat la spital, însă este în continuare în stare gravă.

A fost nevoit să-și folosească ambele brațe, pe care s-a și ales cu tăieturi, pentru a-și proteja capul, gâtul și corpul, organele vitale, de atacul cu drujba.

Scandal monstru la Zărneşti, în Braşov. Lovit cu bâta de o adolescentă, apoi tăiat cu drujba din răzbunare

Totul a început după ce o persoană în vârstă de 15 ani, o adolescentă, l-a atacat cu bâta pe acest bărbat de 36 de ani. Au urmat câteva minute de acalmie, iar apoi atacul s-a repetat asupra aceleiași persoane din partea unui bărbat cunoscut cu accese de violență extremă în comunitate și care a folosit o drujbă în încercarea de a se răzbuna pe victimă.

Aceasta este și acuzația sub care se desfășoară investigații, tentativă la umor. Este un dosar instrumentat sub coordonarea unui magistrat al Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Foarte important de spus, nici Inspectoratul Poliției Județene Brașov și nici Parchetul de pe lângă Tribunalul de Minori și Familie Brașov nu au făcut nicio precizare în legătură cu această faptă de foarte mare violență de la Zărnești.

