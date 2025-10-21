Tânăr de 23 de ani, mort într-un accident în Satu Mare. În urmă cu 2 ani furase încasările de Black Friday

Un accident tragic petrecut în seara zilei de 20 octombrie 2025, la limita dintre județele Maramureș și Satu Mare, a curmat viața unui tânăr de 23 de ani din Viile Apei. Lucian furase în urmă cu doi ani 150.000 de lei din încasările de Black Friday ale unei firme de curierat.

Un tânăr de 23 de ani şi-a pierdut viaţa într-un cumplit accident în Viile Apei, Satu Mare

Potrivit informațiilor, acesta se afla la volanul unui autoturism și se deplasa dinspre Seini către Negrești-Oaș, iar în apropierea graniței cu județul Satu Mare, într-o curbă a pierdut controlul direcției. Mașina a părăsit partea carosabilă prin stânga și a intrat frontal într-o structură de beton care marchează limita dintre județe. Impactul a fost devastator.

Autoturismul s-a răsturnat în albia pârâului "La Holda", iar tânărul a rămas încarcerat sub vehiculul distrus. Echipajele ISU "Someș" Satu Mare au intervenit cu 14 pompieri, mai multe autospeciale de descarcerare și echipaje medicale. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza condițiilor periculoase și a spațiului îngust în care se afla autoturismul. Din păcate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru tânărul care era deja decedat la sosirea echipajului SMURD.

Tragedia vine la aproape doi ani după ce tânărul a devenit subiect de știri în toată țara. În noiembrie 2023, pe când avea 21 de ani, a fost acuzat că a furat 150.000 de lei, bani colectați de la mai mulți curieri după o zi de Black Friday. Acesta ar fi lăsat mașina de serviciu în fața sediului firmei de curierat și a dispărut cu banii.

O anchetă se află în desfăşurare.

