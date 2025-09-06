Tânăr de 24 de ani arestat după ce a răpit o fată de 14 ani şi a ţinut-o captivă în locuinţa lui din Brașov

Un bărbat de 24 de ani din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, bănuit că a răpit și ținut captivă o fată de 14 ani din Brașov.

Fata, Crețu Andreea-Melissa, a dispărut de acasă de 10 zile, lăsând în urmă telefonul.

Polițiștii au început imediat căutările în Brașov și Suceava, unde fata fusese găsită cu alte ocazii.

Cercetările au arătat că tânărul, pe care fata îl cunoștea din trecut, avea emis un ordin de protecție provizoriu și purta brățară electronică cu obligația să nu se apropie de fată. În ciuda acestor restricții, el a contactat-o și a dus-o la locuința sa din Suceava, de unde i-a interzis să plece.

Polițiștii au găsit-o pe fată la locuința suspectului, joi.

Bărbatul a fost reținut și apoi arestat preventiv. Este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție, lipsire de libertate în mod ilegal și lovire sau alte violențe.

