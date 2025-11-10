Tânăr de 27 de ani, reţinut de poliţiştii Capitalei după un furt din locuinţă de 25.000 de euro

Un tânăr de 27 de ani din Bucureşti a fost arestat, după ce ar fi furat bunuri în valoare de aproximativ 25.000 de euro din seiful unui pensionar de 67 de ani din Sectorul 1.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 4, incidentul a fost sesizat la data de 8 noiembrie 2025, prin apel 112, de un bărbat în vârstă de 67 de ani. Pensionarul menţiona că i-ar fi fost furate, din locuinţa acestuia din Sectorul 1 mai multe bijuterii din metal preţios, cu o valoare totală estimată la 25.000 de euro.

Cercetările au condus către un bărbat de 27 de ani, bănuit de comiterea faptei.

A profitat de un pensionar şi i-a golit seiful

Bărbatul a fost depistat şi condus la sediul Poliției, la audieri. Din probatoriu a rezultat că în perioada 20 octombrie - 8 noiembrie 2025, bănuitul ar fi pătruns în locuinţa persoanei vătămate, împreună cu aceasta, iar la un moment dat, profitând de neatenția sa, ar fi folosit cheile potrivite aflate în locuință și ar fi sustras, dintr-un seif amplasat într-una dintre camere, mai multe bijuterii din metal prețios: două ceasuri, inele, cercei, butoni, precum și aproximativ 50 de grame de metal prețios, sub formă de lingouri.

În urma anchetei au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, prejudiciul fiind astfel recuperat parțial.

Bărbatul a amanetat bijuteriile

Din cercetări a reieșit că bănuitul ar fi valorificat o parte dintre bunurile sustrase prin intermediul unor case de amanet, urmând a fi desfășurate activități pentru recuperarea integrală a acestora.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a primit control judiciar pentru 60 de zile.

Bănuitul de 27 de ani e cercetat pentru furt calificat

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

