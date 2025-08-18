Tânăr din Iași, mort după o manevră periculoasă. Silviu a depășit pe linie continuă și a intrat în altă mașină

Tragedie în Iași. Un tânăr de 24 a murit după ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un autoturism care circula regulamentar. Bărbatul a suferit răni grave și a murit după câteva ore, pe un pat de la ATI.

Silviul avea 24 de ani. A murit pe patul de spital, după ce Audi-ul pe care îl conducea a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de o mașină care conducea regulamentar. Potrivit BZI.ro, tânărul a intrat în depășire pe linie continuă, în zona localității Stolniceni-Prăjescu.

A murit după o depășire periculoasă

În urma impactului atât el cât și șoferul care conducea regulamentar au fost răniți. Din păcate. Silviu s-a stins pe patul de spital, câteva ore mai târziu.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au anunțat că au deschis un dosar penal în acest caz și fac verificări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

"La data de 16 august a.c., în jurul orei 21:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza comunei Stolniceni-Prăjescu, județul Iași. Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din județul Iași, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sensul opus, condus de un șofer de 22 de ani, din județul Botoșani. În urma impactului, ambii conducători auto au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul de 24 de ani a decedat. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier", au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

