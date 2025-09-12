Tânără bătută şi sechestrată într-un apartamanet din Călăraşi. Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile

Un bărbat de 21 de ani a bătut, legat cu bandă scotch şi sechestrat o tânără în apartamentul său din Călăraşi. Individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.

"În perioada 05.09.2025 10.09.2025 inculpatul, în vârstă de 21 ani, prin constrângere fizică, constând în lovituri repetate cu pumnii şi picioarele aplicate victimei pe toată suprafaţa corpului, care i-au produs leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată la un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale şi prin ameninţări repetate, ar fi lipsit-o de libertate în mod ilegal pe persoana vătămată, în vârstă de 21 ani, în apartamentul inculpatului din municipiul Călăraşi", se arată într-un comunicat emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi.

De asemenea, pentru a o împiedica pe victimă să ceară ajutorul sau să părăsească imobilul, individul i-ar fi controlat şi restricţionat apelurile telefonice şi ar fi legat-o de mâini şi de picioare cu o bandă adezivă, spun anchetatorii.

Procurorii au cerut judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Călăraşi arestarea preventivă a inculpatului pe durată de 30 de zile, propunerea fiind admisă.

Acesta este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, violenţă în familie, şi distrugere.

