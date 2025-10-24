Ipoteză tulburătoare în cazul tinerilor îndrăgostiţi, găsiţi împuşcaţi într-o maşină, în Harghita. Nu este exclus ca fata să îşi fi ucis iubitul, apoi să îşi fi luat viaţa. Tânăra ar fi împlinit mâine 20 de ani, iar familia se pregătea de petrecere.

Tony şi Bianka au fost împuşcaţi cu un pistol folosit de obicei în abatoare. Autopsia arată că amândoi au murit luni, la nici 24 de ore după ce fugiseră de acasă.

Fata în vârstă de 19 ani avea în zona pieptului o rană produsă cu un dispozitiv ce putea fi folosit în mod obişnuit pentru asomarea animalelor. Anchetatorii au stabilit în urma ultimilor cercetări că în cazul fetei există suspiciunea unei autovătămări.

Tânăra şi-ar fi ucis iubitul

Datele preliminare ale anchetei arată că fata şi-ar fi împuşcat iubitul în vârstă de 20 de ani, apoi şi-a pus capăt zilelor.

"Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, raportat la infracțiunea de omor", a declarat Maria Plumbu - purtător de cuvânt IPJ HR.​

Pentru familia şi prietenii îndrăgostiţilor găsiţi împuşcaţi în maşină, crima şi sinuciderea sunt inexplicabile. Formau un cuplu unit de aproape un un an şi plănuiau să se mute în Olanda. Părinţii Biancăi nu erau de acord să îşi ştie fata la mii de kilometri, dar tânăra era hotărâtă. Abandonase şcoala ca se ţină de plan.

"Foarte cuminte". "Foarte bine", "Au fost vecini buni. Băiatul acum a venit aici. A fost băiat bun", spun vecinii.

Bianca va fi înmormântată lângă tatăl ei, care a decedat în anul 2020.

