Opt maşini, făcute praf dintr-o singură lovitură. În Bucureşti, un tânăr de 20 de ani a pierdut controlul pe şoseaua udă, după ce a condus cu viteză prea mare, şi a lovit în lanţ autoturismele parcate. Surprinzător, a scăpat nevătămat şi le-ar fi spus păgubiţilor că e doar o tamponare.Totul a fost surprins de o cameră de bord.

Cele 8 maşini făcute zob erau parcate pe bulevardul Theodor Pallady, din Capitală.

Şoferul de 20 de ani circula haotic până să scape de sub control bolidul cu tracţiune spate şi să se învârtă ca un titirez pe şoseaua udă.

"Le-a luat pe toate la rând. A fost un accident, nu ştim cauza. Viteză mare, acvaplanare, ploaia.", spune un martor.

"Eu zic că a avut peste o sută şi. Noaptea sunt raliuri pe aici.", spune un alt bărbat.

În maşina kamikaze erau şoferul şi câţiva prieteni. Însă, miraculos, toţi au scăpat doar cu o sperietură zdravănă. Tânărul de la volan nu consumase alcool sau droguri, însă nu s-ar fi ferit să-i certe pe păgubiţi.

Martor: Cam recalcitranţi tot ei.

Reporter: Da? Tot ei au făcut accident...

Martor: Da, da. Că ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, a derapat un pic.

Imediat după accident, proprietarii mașinilor au ajuns la fața locului pentru a evalua, măcar vizual, pagubele. Unii, mai norocoşi, au doar câteva zgârieturi. Alţii, au autoturismele atât de praf încât nu le mai pot clinti din loc.

"Pentru proprietarii maşinilor parcate este important de ştiut că nu contează dacă erau de faţă, despăgubirea se face în baza poliţiei RCA a vinovatului, având obligaţia să-şi deschidă dosar de daune.", explică Marius Constantinescu, broker asigurări.

În România, sunt poliţe de asigurări auto care oferă până la 30 de milioane de lei despăgubire per eveniment.

