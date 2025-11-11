A început numărătoarea inversă până când Europa va îmbrăca straie de sărbătoare! În curând ne vom putea plimba din nou prin marile târguri de Crăciun. Pe lângă tradiţionalele pieţe festive din Viena sau Praga, anul acesta românii vor să plece în circuit prin târgurile din Germania! Cine a vrut să fie sigur că prinde un preţ bun, şi-a rezervat vacanţa chiar după concediul de vară!

Cine visează la un vin fiert aburind la pieţele de Crăciun din Europa, poate prinde ultimele oferte în această perioadă.

"Sunt tot mai căutate burgurile medievale din Germania, de pe drumul romantic, unde găsim Rottenburg, oraşul Crăciunului, care pe perioada adventului se transformă în capitala Germaniei. Sunt tot mai căutate însă şi regiuni din Franţa, precum Alsacia şi Lorena. Pieţele de Crăciun din Germania, Luxemburg, Alsacia şi Elveţia, toate la un loc, 999 de euro, 6 nopţi, 5 zile" a explicat directorul departamentului de circuite dintr-o agenţie de turism, Aurelian Herda.

"Munchen, Nurnberg, chiar cu extindere pentru cei care doresc să ajungă până în Frankfurt. [...] Un circuit pachet complet cu 5 nopţi de cazare, cu bilete de avion incluse, cu transfer către hotel de 4* cu mic dejun costă undeva la 850 de euro de persoană" a spus consultantul în turism Cristina Vascan.

150 de euro de persoană pentru un citybreak în ţările baltice

"Ţările Baltice, acolo este o tradiţie, primurile târguri de Crăciun şi primul brad de Crăciun a fost într-una din ţările baltice, şi atunci mergând cumva pe istorie românii merg. [...] Bilet de avion, plus cazare şi transfer, de la 150 de euro pentru una două nopţi, de persoană" a spus directorul unei agenţii de turism, Dan Lăcustă.

Iar dacă mergem pe cont propriu, am putea economisi o noapte de cazare.

"La tradiţionalele târguri de Crăciun din Praga sau Viena, un citybreak de 4 nopţi la un hotel de 4*, cu avion şi transferuri ne costă 600 respectiv 700 de euro printr-o agenţie de turism, cu asistenţă ghidată în limba română. În aceeaşi perioadă, preţul scade cu până la 150 de euro dacă alegem să ne facem singuri vacanţa" a explicat reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

Ce recomandări au influencerii pentru cei care vor să viziteze târgurile de Crăciun

"Mergeţi în timpul săptămânii ca să evitaţi cât de cât aglomeraţia, important este să aveţi şi numerar la voi. Când cumpăraţi un pahar de vin fiert, în multe locaţii se plăteşte o garanţie pentru cană, iar dacă o păstraţi eu zic că este un suvenir foarte frumos din târg!" a fost sfatul Andrei, influencer de călătorie.

Iar cine vrea cu adevărat o experienţă de neuitat, o poate trăi în acest an, dacă ajunge la Roma! Se lansează în premieră Espresso Monaco, un tren de noapte careleagă capitala Italiei de Munchen, cu meniuri speciale, cadouri festive şi multe colinde! Preţul pentru cele 17 ore de călătorie porneşte de la 130 de euro într-o cuşetă pentru 6 adulţi, iar locurile sunt aproape sold out!

