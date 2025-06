"Am înnebunit! Omorâm oameni pe stradă! După ce a căzut, înainte să plece, a apucat şi-a mai tras, a executat-o! A mai tras încă odată!", povestesc martorii.

Scenele de groază s-au petrecut în cartierul Cosmopolis, aproape de un loc de joacă pentru copii. Pe imaginile surprnse de camere se vede cum criminalul se apropie calm de Teodora, tânăra însărcinată, şi fără să-i pese că are în braţe un copil o împuşcă de trei ori. Copila de trei ani cade la pământ odată cu mama ei. Şocată, prietena femeii vine să ia fetiţa în braţe.

Tânăra a fost împușcată pe o stradă unde oamenii ieşiseră la plimbare în număr mare, cu copiii. Atacatorul s-a apropiat de ea, a scos arma dintr-o borsetă şi a tras de mai multe ori. În haosul creat, individul dispare fără să se grăbească. În urma lui, rămân împietriţi martorii, adulţi şi copii.

"A fost un atac din gelozie, se pare. Un fost iubit de-al ei, care se pare că avea o armă cu el. A venit. Ea era cu copilul şi cu o prietenă de-ale ei", povesteşte un martor.

Mai mulţi vecini au sărit să-i acorde femeii primul ajutor

Primul care a intervenit este chiar un fost voluntar al serviciului de ambulanţă. Omul a început imediat manevrele de resuscitare.

Reporter: Tu ai resuscitat-o până a venit ambulanţa?

Martor: Da!

Reporter: Era în viaţă când a venit ambulanţa?

Martor: Nu, o pierdusem de trei minute. Am avut-o la 40 de bătăi, a fost bine 40. Şi-a doua oară când am pierdut-o. Am avut-o pentru două minute, după ce a revenit. Şi-apoi s-a dus.

În câteva minute, a sosit prima ambulanţă. Femeia a fost dusă de urgenţă la spital, dar medicii nu au mai reuşit să o salveze.

Între timp, întreaga zonă a fost împânzită de poliţişti cu câini de urmă, elicoptere şi drone. Complexul rezidenţial, cât un oraş cu 20 de mii de locuitori, a fost sub asaltul trupelor speciale. Criminalul înarmat bântuia în cartier.

Zona a fost înconjurată de poliţişti şi mascaţi, întrucât exista suspiciunea că individul se ascunde în apropiere. Au fost verificate absolut toate scările de bloc, tufişurile, magazine şi anexele de pe terenurile din apropiere. Bărbatul era considerat extrem de periculos.

"Am vizionat imaginile de pe camere de supraveghere din Complexul Rezidenţial, pentru a realiza un traseu de deplasare al autorului faptei", a declarat Alexandru Daniel Bălan, comisar de poliţie

În complex s-a instalat panica. Au trecut trei ore până când asasinul a fost reperat. Luptătorii de la Acţiuni Speciale l-au încolţit într-o parcare.

"Colegul meu a fost la aproximativ 6 metri de făptuitor, şi, probabil, primul care a şi făcut avertizările şi informaţiile legale", spune Horaţiu Pleşa, inspector şef IJI.

După ore întregi de căutări, individul a fost găsit ascuns între două dube

Disperat că va fi capturat, acesta s-a sinucis cu un singur glonţ. Asupra lui, criminalul avea două pistoale letale interzise civililor şi 14 cartuşe.

Individul se numeşte Robert Lupu dar îşi spunea Robert Wolf. Avea 49 de ani şi era din Oneşti, judeţul Bacău. Se cunoşteau de când fata avea 14 ani, iar el 40. Cu relaţia lor individul s-a lăudat şi într-o carte publicată, fără ca cineva să se sesizeze. După despărţire, bărbatul a început să o ameninţe şi a devenit violent. Tânăra a cerut protecţia poliţiei.

"Pe numele autorului a fost emis un ordin de protectie pe 4 luni, in 2021 de judecat Bacau, in urma unei sesizari a victimei. Acest ordin a fost supravegheat, nu au fost incalcari", spune Florea Mugurel, adj IPJ Ilfov.

Între timp, tânăra s-a căsătorit şi împreună cu soţul ei au participat la emisiunea Insula Iubirii, sezonul 6. Au împreună o fetiţă de trei ani şi aşteptau al doilea copil. În momentul tragediei, soţul tinerei era plecat la Chişinău, unde susţinea un spectacol de magie. Când a aflat ce s-a întâmplat ar fi ameninţat-o cu moartea pe fiica criminalului, motiv pentru care în această dimineaţă poliţiştii au emis pe numele lui un ordin de restricţie.

"Crimă din iubire, fostă relaţie, verificăm toate pistele", a declarat Mădălina Moşoiu, şef IPJ Ilfov.

Anchetatorii refac acum traseul bărbatului. Individiul obişnuia să-şi facă veacul într-un bar din Oneşti, unde ar fi intrat în vorbă cu multe alte fete minore. Cu câteva ore înainte de crimă a distribuit o fotografie însoțită de mesajul: "E doar o chestiune de timp".

Cazul readuce în discuţie felul cum poliţia protejează victimele violenţelor domestice. Premierul interimar recunoaşte că statul a eşuat în acest aspect: "Trebuie să creăm mecanisme educative ca să lucrăm pe termen lung și să investigăm mai prompt orice fel de derapaj de acest fel, care se manifestă mai întâi în limbaj, comportament, felul în care se exprimă un individ sau altul și care poate semnala un pericol. E dezgustătoare această crimă, e revoltătoare".

Anchetatorii au de rezolvat şi un alt mister. Trebuie să afle de unde a luat criminalul pistoalele. Victima reclamase, la un moment dat, că bărbatul deţine arme de foc, dar autorităţile ar fi tras concluzia că faptele nu se confirmă. Pănă seara trecută, când din nefericire, s-au confirmat.

