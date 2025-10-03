Antena Meniu Search
Cum să-ţi rezumi anii de cercetare doctorală într-o prezentare de 180 de secunde? Aceasta a fost provocarea acceptată de zeci de tineri reuniţi la Bucureşti pentru cea de-a unsprezecea ediţie a concursului internaţional MT180. Pentru o seară, Capitala a devenit scena francofoniei ştiinşifice şi a adus împreună tineri cercetători din întreaga lume.

Trei minute. Atât au avut la dispoziţie participanţii să îşi prezinte teza de doctorat şi să convingă juriul şi publicul că merită să câştige premiul cel mare. Într-o societate lipsită din ce în ce mai mult de răbdare, participanţii au un singur scop: să facă publicul larg să înţeleagă ştiinţa mai uşor.

"Este vorba de simplificarea ştiinţei, cum să simplificăm cunoştiinţele cât de mult putem. Societatea ar trebui să fie în contact cu documentarea ştiinţifică", susţine Islam Ezzat, finalist.

Nasolo este din Madagascar şi spune că a învăţat multe din această experienţă.

"Vezi mulţi oameni din ţări diferite şi înveţi multe lucruri vorbind cu ei, puncte de vedere diferite", a precizat Nasolo, finalistă.

Concursul a avut loc la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi a reunit doctoranzi din 20 de ţări precum Canada, Franţa, Coasta de Fildeş, Burkina Faso sau Thailanda.

"Cel de-al şaselea stat care a fost primit este Romînia. De acum încolo vom fi capabil să stimulăm şi mai mult tinerii doctoranzi", a declarat Sorin Cîmpeanu, profesor universitar.

Marele premiu a fost câştigat de reprezentanta din Coasta de Fildeş.

