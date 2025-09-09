Au început audierile fostului director adjunct al spionajului din Republica Moldova, bănuit că a vândut informaţii secrete care ne vizau ţara unor spioni KGB din Belarus. Bărbatul a fost capturat de DIICOT ieri, pe aeroportul din Timişoara.

Sunt acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Bălan, fostul director adjunct al serviciului de informații și securitate din Republica Moldova. Anchetatori împreună cu ofițerii serviciilor secrete din 5 țări, inclusiv Serviciul Român de Informații, au descoperit că începând din anul 2024, fostul oficial s-a întâlnit de două ori în Budapesta cu ofițerii KGB din Belarus și le-ar fi vândut acestora informații de natură să afecteze securitatea națională a României.

Alexandru Bălan a fost reținut ieri pe aeroportul din Timișoara. Potrivit unor surse, acesta ar fi venit din Chișinău în Timișoara pentru a participa la o conferință despre securitate. De dimineață se află aici, la sediul DIICOT, unde este interogat de anchetatori.

Fostul șef adjunct al serviciilor secrete din Republica Moldova este acuzat de trădare în formă continuată, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

