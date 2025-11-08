Antena Meniu Search
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ

Sărbătoare importantă astăzi pentru credincioși, cea a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Potrivit credinței ortodoxe, cei doi sfinți voievozi sunt cunoscuți drept conducătorii cetelor de îngeri. 

de Angela Bertea

la 08.11.2025 , 09:44

O zi cu o mare însemnătate pentru credincioși: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ei semnifică una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, de dinainte de începerea postului Crăciunului. De această zi se leagă, într-adevăr, și o serie de tradiții și obiceiuri.

Mulți credincioși își încep ziua la biserică, participă la slujbele religioase, aprind lumânări și se roagă Sfinților pentru ocrotire. De asemenea, în multe zone ale țării se dă de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Totodată, fiind o sărbătoare notată în calendar cu cruce roșie, lucrul acesta ne arată că astăzi nu este bine să muncim, nici în gospodărie și nici la câmp. Mai mult, nu se spală, nu se calcă și nici nu se coase.

Astăzi, ne odihnim și îi sărbătorim pe cei aproape 1 milion și jumătate de români care își sărbătoresc onomastica. Cei mai mulți fiind bărbați, aproape 834.000, iar peste 636.000 sunt femei. La mulți ani tuturor!

sfintii mihail gavril traditii obiceiuri calendar sarbatoare
