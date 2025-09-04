Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Traficul din Braşov, dat peste cap de o conductă de apă spartă. Şoferii, obligaţi să tragă pe dreapta

Traficul în Braşov a fost dat peste cap, după ce o conductă de apă situată pe un deal s-a spart în această dimineaţă, iar apa s-a revărsat pe străzile oraşului.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 13:25

Şoferii prinşi in trafic au fost nevoiţi să tragă pe dreapta, ceilalţi au fost sfătuiţi să evite zona. Locul în care s-a întâmplat este plin de case, iar oamenii se tem că apa ar putea să le intre şi în locuinţe.

Mai multe echipe de intervenție au fost trimise în teren iar reprezentanţii companiei de distribuţie a apei estimează că lucrările de reparații vor dura aproximativ 6 ore.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

brasov apa conducta soferi
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una?
Observator » Evenimente » Traficul din Braşov, dat peste cap de o conductă de apă spartă. Şoferii, obligaţi să tragă pe dreapta