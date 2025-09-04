Traficul în Braşov a fost dat peste cap, după ce o conductă de apă situată pe un deal s-a spart în această dimineaţă, iar apa s-a revărsat pe străzile oraşului.

Şoferii prinşi in trafic au fost nevoiţi să tragă pe dreapta, ceilalţi au fost sfătuiţi să evite zona. Locul în care s-a întâmplat este plin de case, iar oamenii se tem că apa ar putea să le intre şi în locuinţe.

Mai multe echipe de intervenție au fost trimise în teren iar reprezentanţii companiei de distribuţie a apei estimează că lucrările de reparații vor dura aproximativ 6 ore.

