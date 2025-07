Traseul montan ideal şi pentru turiştii mai puţin aventuroşi. Peisajele vin la pachet cu aer curat şi linişte

Suntem pe Vârful Postăvaru, aici unde privelişea îţi taie respiraţia şi timpul pare că s-a oprit în loc. Aflat la 1799 de metri altitudine, oamenii care ajung până aici pot vedea un tablou de poveste în care munţii se îmbină perfect cu cerul senin.

Sunt în mod cert sute de oameni care ajung aici pe timpul zilei, fie pe jos din Poiana Braşov, fie la început cu telegondola şi apoi, ultimii aproape 200 de metri pe jos, să se bucure de aer curat şi de peisajul care într-o zi senină se dezvăluie de jur împrejur pe o rază de zeci de kilometri. "În primul rând, Braşovul este superb, e plin de munţi. Aerul este foarte revigorant şi, mai presus de toate, mă linişteşte".

Localnici, dar şi turişti, se aventurează zilnic până în acest loc care pare rupt de realitate. "E prima oară când urcaţi pe Postăvaru? Da. Am venit cu prietenul meu care a participat la un maraton şi l-am însoţit. În principiu ca să trec peste frica pe care o am faţă de înălţime. Am venit cu familia şi, sincer, ca să vedem priveliştea".

Traseul montan care duce până în Vârful Postăvaru este de dificultate uşoară spre medie şi, astfel, şi cei mai puţini curajoşi aleg să-l parcurgă.

