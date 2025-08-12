Trei bărbați din Câmpina, județul Prahova, sunt cercetați pentru proxenetism, fiind suspectați că au înlesnit prostituția mai multor femei în zona DN1, lângă Bănești. În urma unor percheziții, poliția a confiscat bunuri care ar proveni din această activitate ilegală.

Trei bărbați din Câmpina, acuzați că au obligat mai multe femei să se prostitueze - Shutterstock

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpina au reținut, luni, trei bărbați bănuiți de săvârșirea infracțiunii de proxenetism.

În perioada 2024 - prezent, cei 3 bărbați, cu vârste între 36 și 41 de ani, ar fi determinat și înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, în zona Drumului Național 1, în apropierea comunei Bănești, obținând beneficii materiale.

Luni, polițiștii au percheziționat locuințele suspecților și au ridicat mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din activitatea infracțională, potrivit Mediafax.

Cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism.

