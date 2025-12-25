Antena Meniu Search
Trei minori, găsiţi de jandarmi cu hipotermie, după ce au au plecat dintr-un centru de plasament din Botoșani

Trei copii dintr-un centru de plasament din Trușești, județul Botoșani, au fost găsiți în hipotermie ușoară, după ce au petrecut peste șapte ore pe străzi, în ger de -8 grade Celsius. Minorii, cu vârste între 13 și 16 ani, au fost găsiți de jandarmi și readuși în siguranță la centrul de unde plecaseră fără aprobare.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 09:30
 Trei copii au plecat din centrul de plasament Trușești, județul Botoșani, și au stat șapte ore la minus 8 grade. Copiii, cu vârste între 13 și 16 ani, au fost găsiți de jandarmi în hipotermie ușoară. Copiii au petrecut toată noaptea pe străzile comunei din Botoșani.

Minorii, găsiţi cu hipotermie

Trei minori au plecat fără aprobare din Centrul de plasament „Sfântul Nicolae” din comuna Trușești, județul Botoșani, și au petrecut peste șapte ore afară, la o temperatură de aproximativ minus 8 grade Celsius.

Jandarmii botoșăneni au participat joi dimineață, începând cu ora 06:00, la căutarea copiilor, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Cei trei minori, cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani, plecaseră fără aprobarea personalului de serviciu.

După aproximativ o oră de la începutul căutărilor, jandarmii i-au găsit pe cei trei copii.

Minorii au petrecut peste șapte ore pe străzile comunei, expuși la temperaturi extreme. Singura problemă semnalată a fost o ușoară stare de hipotermie cauzată de frigul intens.

Copiii nu le-au spus jandarmilor alte aspecte care să inducă suspiciuni privind producerea unor fapte antisociale.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani i-au preluat și i-au condus la sediul centrului de plasament, unde i-au predat în grija personalului de serviciu.

