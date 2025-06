Veste proastă pentru milioane de români care merg cu trenul! CFR Călători anunţă că este în pragul falimentului şi, din acest motiv, un număr neprecizat de rute ar putea fi anulate. În plus, nu vor circula nici garniturile suplimentare pe perioada verii. Compania reclamă că a primit mai puţini bani anul acesta şi nu are buget să îşi acopere cheltuielile. Reprezentanţii Autorităţii pentru Reformă Feroviară spun că vor lămuri lucrurile luni.

Într-o scrisoare deschisă, CFR Călători reclamă că suma alocată pentru anul acesta este 1,7 miliarde lei, ceea ce reprezintă doar 80% din banii primiţi anul trecut. Insuficienţi pentru toate cheltuilile, spun ei. Ceea ce aduce compania în pragul falimentului.

Trenurile ar putea fi anulate

În perioada următoare, mii de călători ar putea fi afectaţi. Multe garnituri ar putea fi anulate. Deja au fost luate primele măsuri: CFR Călători a decis să suspende temporar vânzarea biletelor cu anticipaţie.

Vezi și

"Cam rău, că fac naveta la părinţi. De două ori pe lună. Sunt foarte mulţi de pe la sate care fac naveta şi îi rău, nu ajung la serviciu", spune un călător. "Dacă suntem călători, nu venim doar cu o gentuţă, trebuie să avem ceva confort, pentru bagaje, ca să mergem cu trenul. Nu putem doar cu maxi-taxi. Trenurile sunt foarte importante pentru noi", zice un altul.

CFR Călători avertizează că datoriile au ajuns atât de mari încât distribuitorii au ameninţat compania că vor opri livrările dacă nu achită sumele restante. Cele mai mari datorii sunt la furnizorii de motorină.

"Banii s-au dat, dar s-au pierdut pe drum. S-au aprobat 2.1 miliarde de le de către Guvern, iar la companie au ajuns aproximativ 1.7 de lei. Compania această nu poate să întreţină mii de vagoane şi de locomotive, cu nişte bani cu care putea să repare biciclete", a declarat Ada Meseșan, purtător de cuvânt CFR Călători.

Cei de la ARF spun că după compensaţie, vor ajunge mai mulţi bani la CFR Călători. "Autoritatea pentru Reformă Feroviară are un buget pe care trebuie să îl împartă şi celorlalţi operatori. Bugetul total este undeva la 2.100 mld. Există un contract încheiat pe 10 ani şi în fiecare an se încheie un act adiţional. Este un act adiţional care cuprinde preţul per kilometru pe care l-au negociat companiile şi pe care statul român prin ARF trebuie să îl acorde CFR Călători", spune Mihai Barbu, președinte ARF.

Autoritatea pentru Reforma Feroviară i-a invitat la discuţii luni pe cei de la CFR Călători pentru a găsi soluţii. "Cele două entităţi vor găsi cea mai bună soluţie ca transportul călătorilor să se desfăşoare normal. Au bugetul aprobat, sunt pe plus", a declarat Ionuț Săvoiu, secretar de stat Ministerul Transporturilor.

Premieră: CFR Călători a avut profit

Pentru prima dată în ultimul deceniu, CFR Călători a avut profit anul trecut: 15 milioane de lei. Tot din 2024 şi bilele s-au scumpit, cu 4,6%.

O situaţie asemănătoare reclamă şi cei de la Metrorex. După ultimele ploi, apa a intrat în subteran, iar zidurile stau să pice. Sindicaliştii spun că nu mai au bani nici să cumpere un şurub fără finanţare şi un buget aprobat.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Ai prefera să te angajezi după liceu în loc să urmezi facultatea? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰