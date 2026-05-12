Tot mai mulți bărbați trec pragul clinicilor și saloanelor de înfrumuseţare. Din foarfecă şi spumă de ras, discuţia e acum despre un upgrade complet de imagine. De la epilare definitivă, la tratamente pentru scalp şi îngrijirea tenului.

Aspectul nu mai e un detaliu, ci o carte de vizită. La 59 de ani, Viorel Oprea face pentru prima dată o procedură de epilare definitivă. Spune că nu e moft.

Viorel Oprea, antrenor de tenis: În activitatea mea de antrenor, pe plajă, aspectul contează. Un aspect îngrijit contează foarte mult.

Reporter: Vă gândiţi şi la alte proceduri?

Viorel Oprea: Da, mă gândesc. Este o criolipoliză pe care aş dori să o încep.

Pentru el şi pentru tot mai mulţi bărbaţi, îngrijirea e parte din regulamentul de prezentare. Iar clinicile confirmă trendul.

"Aleg epilarea definitivă, tratamentele pentru păr şi scalp şi tratamentele faciale", a spus specialistul în frumuseţe Simona Marcan.

Dintr-un alt cabinet, Gabriel Bercea bifează deja trei luni de când face tratament pentru creşterea părului. Şi nu se opreşte aici…

"Odată la 2-3 luni de zile, un tratament pentru faţă deja de la o vârstă poate este necesar pentru a ne păstra tenul curat", a mai spus antreprenorul Gabriel Bercea.

Cât costă tratamentele faciale pentru bărbaţi

Preţurile pornesc de la aproximativ 500 de lei, însă costul poate varia în funcţie de tipul tratamentului şi de numărul de şedinţe.

"Aleg să îşi facă atât tratamente de întinerire şi de prevenţie a îmbătrânirii, cât şi tratamente de epilare definitivă în zone care au părţi sau care au iritaţii datorită părului. De ce nu, chiar şi tratamente de remodelare", a spus managerul de clinică Anamaria Scrioşteanu.

Şi în saloanele clasice, bărbaţii nu mai vin doar pentru un tuns şi atât.

"Avem clienţi care vin regulat şi asta este un lucru foarte important pentru ei, pentru întreţinerea lor de zi cu zi", a spus hairstylistul Alex Nicu.

Dar, ca în orice trend, părerile sunt… împărţite.

"Fiecare are dreptul la orice decizie şi dacă asta e decizia corectă pentru el, atunci să o facă", a spus un tânăr.

"Nu îmi plac genul acesta de bărbaţi. Nu îmi plac, sunt mai aranjaţi decât femeile", a spus o femeie.

"Ăsta este cursul vieţii, da, vremurile se schimbă. Nu mai este ce a fost odată şi e foarte bine că se îngrijesc", a fost opinia unei doamne.

De la epilare, la scalp şi ten, până la tunsori şi tratamente complexe, îngrijirea masculină nu mai e o excepţie. A devenit rutină.

