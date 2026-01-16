Ministerul Apărării a obţinut aproape 40 milioane euro despăgubiri de la compania Otokar din Turcia, care a livrat Armatei blindate cu întârziere. Vorbim despre Cobra doi, programul-vedetă de re-înarmare, în valoare de un miliard de dolari. Vehiculele 4x4 au ajuns în cele din urmă în dotarea MApN şi astăzi Observator le-a filmat în premieră.

Primele 194 de blindate Cobra 4x4 au ajuns în România din Turcia. Au fost verificate de armată şi urmează să fie distribuite în unităţi militare din toată ţara. Mai avem de primit 62, dar livrările întârzie, motiv pentru care ministerul Apărării a cerut despăgubiri companiei Otokar. Turcii au plătit 40 de milioane de euro, dar au contestat acţiunea şi speră să ajungă la o înţelegere. Încă 803 blindate vor fi fabricate la Automecanica Mediaş în următorii patru ani. În total, 1059.

În acest an, vom primi de la americani şi primele tancuri Abrams

Cobra poate transporta 4 militari. Are blindaj modular, ceea ce înseamnă că nivelul de protecție poate fi adaptat în funcție de misiune. Este proiectat să reziste la foc de armă, la explozii de mine și dispozitive explozive improvizate, una dintre cele mai mari amenințări din conflictele moderne. "Pe parcursul anului 2025 am pregătit linia de producţie, am implementat procese specifice fabricaţiei. În 27 ianuarie oficial este data când începe producţia de blindate la Mediaş", a declarat Andrei Scobioală, directorul companiei Automecanica Mediaș.

Noutăţile pentru armată nu se opresc aici. În acest an, vom primi de la americani şi primele tancuri Abrams dintr-o comandă de 54 de unităţi şi 12 derivate pe şasiu de tanc. Costul lor - un miliard de dolari. Tot în acest an, chiar în această lună, trebuie să înceapă construcţia fabricii de obuziere k9, la Petreşti în jud Dâmboviţa. Linia va produce tot 54 de vehicule. Spre deosebire de un tanc, obuzierul aruncă proiectilele la o distanţă de 40 de kilometri.

Cu acest contract, în valoare tot de un miliard de dolari, ţara noastră atinge obiectul propus în NATO. În plus, ministrul Apărării, Radu Miruță, a cerut Guvernului să aloce un buget mai mare decât cel de anul trecut: 2,7% din Produsul Intern Brut, adică nouă miliarde de euro. La summit-ul NATO de vara trecută de la Haga liderii Alianței Nord-Atlantice au convenit să mărească treptat cheltuielile cu apărarea la 5% din PIB până în 2035. "O forţă armată în timp de pace, destinaţia ei, prin antrenament, prin înzestrare, pe tot ceea ce înseamnă construirea unei capacitati de apărare, vorbeşte in afara graniţelor şi vorbeşte în sensul descurajării. Astfel încât, o forţă serioasă, capabilă să execute misiuni în câmpul de luptă modern nu face decât să ne ajute", a declarat Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO.

România mai are în dotare şi 67 avioane de luptă F16, 18 drone Bayraktar şi trei sisteme Patriot de apărare aeriană. Ministerul Apărării desfăşoară acum 76 de programe de înzestrare și achiziții pentru armată. 21 vor fi finanţate prin Acțiunea pentru Securitatea Europeană - SAFE. Comisia Europeană a alocat aproape 17 miliarde de euro pentru sisteme de protecţie şi tehnică modernă, dar şi în infrastructura mixtă militaro - civilă, pentru finalizarea autostrăzii Moldovei şi a autostrăzii Ungheni - Târgu Mureş.

