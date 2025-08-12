O gustare în Aeroportul Otopeni, cel mai mare din România, a ajuns să coste cât un preparat gourmet! Un banal sendviş se vinde cu 60 de lei, iar un burger trece de 100. Este şi motivul pentru care, în plin sezon turistic, sunt tot mai puţini călători dornici să plătească astfel de sume. Cei mai mulţi rabdă foamea până la destinaţie sau îşi aduc pachet de acasă.

Când am început să mănânc mi-am dat seama că au uitat să-mi pună şi brânza promisă. Era o bucată de pâine, cu nişte şuncă făcută sul. Ajung în Londra şi găsesc minunăţia asta de sendviş, care arată bine, are toate ingredientele şi la preţ, 4 lire 99, adică 29 de lei româneşti!

"Cum să mănânci un sendviş la 55 de lei în Aeroport? Ar însemna să fii nebun! Sendviş de acasă, frumuşel, când mergi în călătorie cu salam de sibiu şi caşcaval afumat, probabil la 4 lei sendvişul", spune un tânăr.

Preţuri uriaşe în Otopeni

Internetul este plin de astfel de clipuri făcute de pasageri revoltaţi de preţurile exorbitante de la Otopeni. Două felii dintr-un ou, trei felii de roşii, puţin ton şi două frunze de salată. Am plătit pe acest sendviş în aeroport 56 de lei şi nu am mai cumpărat de băut, pentru că am fi ajuns la o sumă de 48 de lei. Dacă este să facem un calcul pentru o familie cu doi copii, va cheltui, chiar de la plecarea din aeroport în jur de 300 de lei pe o masă, aproape mai mult decât la restaurant.

Din cauza preţurilor, mulţi vin cu pachet de acasă. Aceeaşi gustare, pentru toată familia, ne-ar costa un sfert din cât am da în aeroport. Preţuri mai mici sunt şi la acelaşi restaurant din Bucureşti care vinde în Otopeni.O pizza margherita costă în oraş 40 de lei. În aeroport, are cu 110 de grame în minus şi clienţii achită aproape 50. Iar o salată grecească este 55 de lei în aeroport, pe când la acelaşi restaurant în centrul Capitalei costă 46 de lei.

"La preţurile astea şi la salariile pe care le avem, 60 de lei este un preţ destul de mare pentru noi! Este enorm un sendviş să coste atâta! Dacă pleci în vacanţă şi ai banii socotiţi, nu ai bani să mănânci un sendviş aici!", spune un turist.

Comercianţii dau vina pe taxele mai mari pe care le plătesc la aeroport. Specialiştii spun însă ca astfel de practici sunt de neiertat.

"Consiliul Concurenţei trebuie să facă evaluări foarte clare cu privire la anumite politici de vânzare din această locaţie. Dacă mergi în aeroportul otopeni şi ai nevoie de un tratament medical, să poţi să iei o pastilă, din păcate apa este nepotabilă", a declarat Sorin Mierlea, preşedinte Infocons.

În primăvară, ANPC a amendat mai mulţi operatori economici de la Otopeni. Inspectorii au găsit mai multe nereguli: de la nerespectarea temperaturii optime pentru păstrarea alimentelor, până la detalii lipsă pe etichete sau gramaje false inscripţionate pe produse.

