Este anchetă în judeţul Iaşi după ce un bărbat de 50 de ani a fost omorât în bătaie chiar de prietenul lui. S-a întâmplat duminică noaptea când cei doi s-ar fi certat, după ce au băut împreună.

Totul s-a întâmplat pe fondul consumului de alcool, chiar în casa celui acuzat acum de omor. Mai mulţi localnici s-ar fi întâlnit acolo pentru a se uita la un meci de fotbal, au consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat victima, un bărbat de 50 de ani, ar fi adormit şi spun surse din anchetă, că de acolo ar fi pornit totul, ar fi sforăit prea tare şi i-ar fi deranjat pe ceilalţi bărbaţi din încăpere.

A sforăit prea tare

Gazda ar fi pus mâna atunci pe un topor şi l-a lovit de mai multe ori. Când s-a sunat la 112, au venit la faţa locului echipajele de poliţie şi cele de prim ajutor.

Din păcate, pentru bărbatul de 50 de ani nu s-a mai putut face nimic, doar s-a constatat decesul. iar agresorul, bărbatul de 46 de ani, a fost luat de către poliţişti şi dus la audieri. S-a deschis dosar penal în acest caz.

