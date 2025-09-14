A trecut un an de la inundaţiile fără precedent din Galaţi, în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa. Un an de când mii de oameni s-au tezit cu apa la picioare, iar apoi au privit neputincioşi cum casele lor sunt pur şi simplu măturate şi înghiţite de puterea viiturilor. Nivelul apei a urcat până la acoperișuri, iar munca tuturor de-o viaţă s-a transformat în ruine. Într-o singură noapte, 7.000 de case din 30 de localități au fost afectate. La final, după zile întregi de chin, de lacrimi şi de promisiuni, cu toţii au sperat la o minune. Efectele dezastrului se văd, însă, şi acum.

13 septembrie 2024. Ziua care începuse cu o ploaie banală s-a transformat în cel mai mare coşmar pentru gălăţeni. Case măturate de potop, garduri smulse cu tot cu fundaţia din beton îngropată în pământ, drumuri naţionale şi judeţene puse la pământ de cantitatea de apă de neimaginat. Şi, cel mai greu de îndurat, un bilanţ negru - 7 oameni morţi.

Un an de la inundaţiile dezastruoase din Galaţi

Nenorocirea a lovit cel mai tare în comuna Slobozia Conachi.

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu fix un an, pe doamna Sanda, în vârstă de 82 de ani, am găsit-o aici pe podeț cu câteva haine și buletinul, atât îi mai rămăsese după acea noapte. Astăzi o găsim acasă, împreună cu fiicele ei care s-au întors pentru aceeași ocazie, se împlinește un an de la inundațiile devastatoare din județul Galați: "Uite, se cunosc semnele. Că noi ne-am îmbrăcat, am închis uşa şi am plecat".

Imaginea dezastrului e încă vie în mintea tuturor. Unii şi-au găsit liniştea la rude, după ce au rămas fără acoperiş deasupra capului. Alţii, însă, trăiesc şi acum în containerele oferite de autorităţi: "Nu ştiu ce mă fac...stau şi ce o să fac, m-am săturat. Mai tare m-am îmbolnăvit decât să îmi revin" / "Vai de capul nostru, mai ales eu...Fără ajutor, fără nimic".

O nouă inundaţie în zonă ar face acum prăpăd

Şi instituţiile de stat au fost lovite de puterea inundaţiilor catastrofale de anul trecut.

Şi, de atunci, s-au făcut promisiuni pe bandă rulantă. În teren, însă, nu s-a întâmplat nimic. Momentan, în zonă se fac studii de fezabilitate. O nouă inundaţie în zonă ar face acum prăpăd. Și este nevoie de bani pentru multe alte lucrări.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰