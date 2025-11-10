Antena Meniu Search
Video Un bărbat a fost spulberat de o maşină pe Drumul Expres 12. Victima coborâse din maşină după ce a făcut pană

Tragedie, duminică seară, pe Drumul Expres 12, pe sensul Slatina-Piteşti. Un bărbat de 40 de ani a murit, după ce a fost spulberat de o maşină, condusă de un tânăr de 22 de ani.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 08:39

Victima coborâse din duba pe care o conducea, după ce a făcut pană la una dintre roţi.

Din nefericre, acest lucru i-a adus sfârşitul. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

"Din primele cercetări a rezultat că bărbatul accidentat oprise anterior autovehiculul pe care îl conducea, pe partea dreaptă a sensului de mers, din cauza unei defecţiuni tehnice", a transmis IPJ Argeș.

Șoferul care l-a lovit mortal pe bărbat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

