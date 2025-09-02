Antena Meniu Search
Un bărbat a murit, după ce acoperișul unui șopron s-a prăbușit peste el în Vrancea

Un bărbat de 75 de ani a murit, marți, după ce acoperișul unui șopron s-a prăbușit peste el în localitatea Poiana Cristei, județul Vrancea.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 12:30
Galerie (2)

Potrivit ISU Vrancea, pompierii au intervenit marți pentru salvarea unei persoane surprinse sub acoperișul unui șopron prăbușit.

Nu a avut nicio şansă

La fața locului s-a intervenit cu modulul SMURD și o autospecială de stingere. La acțiune a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Poiana Cristei.

Bărbatul de 75 de ani a fost extras de echipele de intervenție, dar echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea a declarat decesul victimei.

