Un bărbat a murit, după ce acoperișul unui șopron s-a prăbușit peste el în Vrancea

Un bărbat de 75 de ani a murit, marți, după ce acoperișul unui șopron s-a prăbușit peste el în localitatea Poiana Cristei, județul Vrancea.

Potrivit ISU Vrancea, pompierii au intervenit marți pentru salvarea unei persoane surprinse sub acoperișul unui șopron prăbușit.

Nu a avut nicio şansă

La fața locului s-a intervenit cu modulul SMURD și o autospecială de stingere. La acțiune a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Poiana Cristei.

Bărbatul de 75 de ani a fost extras de echipele de intervenție, dar echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea a declarat decesul victimei.

