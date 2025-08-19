Antena Meniu Search
Caz revoltător în judeţul Cluj! Un bărbat de 69 de ani, ars pe 50% din suprafața corpului, se află de o săptămână internat într-un spital din Cluj-Napoca, deși locul lui ar fi într-un spital de mari arși. 

Bărbatul de 69 de ani este în stare critică, este inconştient şi intubat pe secţia de chirurgie a Spitalului Judeţean din Cluj-Napoca, potrivit Știri de Cluj.

În urmă cu exact o săptămână, bărbatul a încercat să-şi igienizeze un teren prin incendiere fără să conştientizeze pericolul. Numai că vegetaţia extrem de uscată a făcut ca flăcările să scape de sub control şi l-au cuprins până şi pe el. 

Un vecin, fost pompier, a văzut tot ce s-a întâmplat şi a reuşit să-ş scoată din flăcări, dar a sunat şi la 112. Cu arsuri pe mai bine de jumătatea corpului, bărbatul a fost transportat la un spital din Cluj pentru a fi stabilizat, iar planul medicilor era ca ulterior să fie transferat într-o secţie de mari arşi.

Numai că niciunul dintre spitalele din ţara noastră cu astfel de secţii nu a acceptat să-l primească pentru că nu au locuri. S-a încercat şi transferul în străinătate. Trei clinici din trei ţări diferite au refuzat să-l primească din cauza vârstei înaintate, dar şi din cauza faptului că trecuseră deja câteva zile în care bărbatul nu a stat internat izolat într-un salon în care riscul de infectre cu alte bacterii să fie minim.

În cele din urmă, luni s-a găsit un loc la Spitalul de Chirurgie plastică şi reparatorie din Bucureşti, dar din cauza unei furtuni, transferul aerian a fost amânat.  

