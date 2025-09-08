Un bărbat de 32 de ani din Petroșani, găsit mort în cimitir. Polițiștii au deschis o anchetă

Descoperire șocantă în Cimitirul din Petroșani. Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 32 de ani a fost găsit printre morminte. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Sesizarea a fost făcută la 112, în jurul orei 11:17. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanță, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru victimă.

În urma examinării sumare, nu au fost descoperite urme vizibile de violență, iar primele verificări arată că nu există suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni.

Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului de Urgență Petroșani, unde medicii legiști vor efectua necropsia pentru a stabili cauza exactă a decesului.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

