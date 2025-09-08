Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un bărbat de 32 de ani din Petroșani, găsit mort în cimitir. Polițiștii au deschis o anchetă

Descoperire șocantă în Cimitirul din Petroșani. Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 32 de ani a fost găsit printre morminte. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 16:45
Cimitir Un bărbat de 32 de ani din Petroșani, găsit mort în cimitir. Polițiștii au deschis o anchetă - Shutterstock

Sesizarea a fost făcută la 112, în jurul orei 11:17. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanță, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru victimă.

În urma examinării sumare, nu au fost descoperite urme vizibile de violență, iar primele verificări arată că nu există suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni.

Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului de Urgență Petroșani, unde medicii legiști vor efectua necropsia pentru a stabili cauza exactă a decesului.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mort cimitir petrosani
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Evenimente » Un bărbat de 32 de ani din Petroșani, găsit mort în cimitir. Polițiștii au deschis o anchetă