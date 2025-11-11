Un bărbat de 42 de ani din comuna Bogați, județul Argeș, a fost reținut după ce și-a urmărit soția, a forțat-o să conducă până la locuința lui și a agresat-o. Femeia era protejată de un ordin de restricție, emis de instanță, care îi interzicea bărbatului să se apropie de ea sau de domiciliul acesteia, relatează Mediafax.

Un bărbat din Argeș și-a pândit soția și a agresat-o. Avea interdicție să se apropie de ea - Sursa:Shutterstock

Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 00:30. Bărbatul a așteptat-o pe femeie în apropierea casei, iar în momentul în care aceasta a sosit cu mașina, s-a urcat în autoturismul ei. Sub amenințări, a obligat-o să meargă la locuința lui din Bogați, unde a agresat-o fizic. După incident, a abandonat-o și a fugit, potrivit Poliției Argeș.

Poliția l-a prins în scurt timp

Femeia a reușit să anunțe Poliția Argeș în jurul orei 01:00. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției Rurale Leordeni și ai Poliției Orașului Topoloveni, care l-au găsit rapid pe agresor și l-au dus la audieri.

Un dosar penal a fost întocmit, sub aspectul comiterii infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni. Cercetările au fost preluate de poliţiştii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Topoloveni.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.

