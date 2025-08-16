Explozie puternică la o ţeavă de gaz, într-un apartament din Constanţa.

Un bărbat de 41 de ani s-a ales cu arsuri grave, în timpul deflagraţiei. Totul după ce şi-ar fi aprins o ţigară în timp ce curăţa un aragaz conectat la reţeaua de gaze.

Victima a fost imediat transportată la spital. O femeie care se afla în apartament în timpul incidentului a suferit un atac de panică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰