Video Un bărbat din Constanţa s-a ales cu arsuri grave după ce şi-a aprins ţigara lângă ţeava de gaze

Explozie puternică la o ţeavă de gaz, într-un apartament din Constanţa.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 07:46

Un bărbat de 41 de ani s-a ales cu arsuri grave, în timpul deflagraţiei. Totul după ce şi-ar fi aprins o ţigară în timp ce curăţa un aragaz conectat la reţeaua de gaze.

Victima a fost imediat transportată la spital. O femeie care se afla în apartament în timpul incidentului a suferit un atac de panică.

