Un bărbat din Roman s-a împuşcat în timp ce era live pe Facebook

Un bărbat din Roman s-a împuşcat în cap, în direct, în timp ce transmitea în direct pe Facebook. Omul de 74 de ani a fost preluat de un echipaj la domiciliul său şi transportat la spitalul din Roman.

După ce a fost intubat şi ventilat mecanic, a fost dirijat la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi.

Reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență Roman au transmis că pacientul era "conștient, cu sângerare activă la nivelul extremității cefalice, prin împușcare. A fost examinat imagistic la CPU al SMU Roman, cu multiple traiecte de fractură cu deplasare și înfundare la nivel cranian; multiple incluziuni metalice milimetrice, intracerebrale. A fost intubat și ventilat mecanic, dirijat la Spitalul de Neurochirurgie Iași."

Deocamdată nu se cunosc motivele din spatele acestei tentative de suicid. Urmează a se stabili dacă gestul a fost intenționat sau accidental.

