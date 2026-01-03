Gestul disperat de a se încălzi i-a fost fatal unui bărbat din Târgu Mureș. Într-o boxă din centrul orașului, acesta a aprins mai multe materiale textile, iar fumul degajat l-a intoxicat, potrivit Mediafax. Deși pompierii au intervenit rapid, iar medicii au încercat să-l resusciteze, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Un bărbat din Târgu Mureş a murit intoxicat cu fum într-o boxă, după ce a aprins un foc ca să se încălzească - Shutterstock | Ilustraţie

Polițiștii din municipiul Târgu Mureș au fost sesizați vineri seară, că într-o boxă din interiorul unui pasaj din centrul orașului a fost identificată o persoană decedată.

Potrivit polițiștilor, în urma cercetărilor efectuate la fața locului s-a stabilit că un bărbat, de 47 de ani, din Târgu Mureș, ar fi aprins mai multe materiale textile, probabil cu scopul de a se încălzi, producându-se un incendiu în interiorul boxei. Acesta s-ar fi intoxicat ulterior cu fum și gaze rezultate din ardere, împrejurare în care și-ar fi pierdut cunoștința.

Pompierii de la ISU Mureș au stins focul, iar echipajul medical prezent la fața locului i-a aplicat manevre de resuscitare, la care bărbatul nu a răspuns. Cadrele medicale au declarat decesul.

Articolul continuă după reclamă

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca cercetările să fie continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰