Video Un bărbat s-a aruncat de la etajul doi al unui bloc din Tecuci, încercând să scape din apartamentul în flăcări

Un bărbat de 47 de ani a ajuns la spital după ce a sărit de la etajul al doilea al unui bloc, din cauza unui incendiu izbucnit în propriul apartament. Apelul la 112 anunța inițial o posibilă explozie, însă, nu au fost găsite urme care să confirme o deflagrație. Proprietarul a sărit de la etaj şi a fost găsit de echipajul SMURD, care l-a transportat la spital. Cauza exactă a incendiului este în curs de stabilire.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 07:59

ISU Galați a anunțat că sâmbătă pompierii au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit într-un imobil din Tecuci. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și un echipaj SMURD. Pentru că incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, pompierii au evacuat opt persoane din clădire, pentru a le asigura protecţia.

În urma evenimentului a rezultat şi o victimă. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani care a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum.

Acesta a fost preluat de echipajul SMURD, conștient, și transportat la Spitalul Municipal Tecuci, au transmis cei de la ISU Galați. În interior au ars articole de mobilier și bunuri personale, au precizat pompierii.

incendiu tecuci victime pompieri
