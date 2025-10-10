Un cunoscut chirurg a fost salvat în ultimul moment după ce a încercat să se sinucidă într-un mod violent. Apropiaţii spun că medicul din Craiova era măcinat de stres și acuzații grave, transformate într-un proces penal pentru moartea unui pacient.

Şeful secţiei de chirurgie de la Spitalul Judeţean Craiova a fost găsit plin de tăieturi şi de sânge în casa familiei. Ambulanţa l-a dus de urgenţă la camera de gardă. Înainte să îşi facă singur rău, medicul în vârstă de 53 de ani i-a trimis un mesaj dramatic fiului său, după ce mai încercase o dată să îşi ia zilele.

Colegii şeful de la secţia de chirurgie i-au salvat viaţa

"Îmi spusese ieri într-un mesaj că îmi pare rău pentru ce am făcut, dar eu nu ştiam situaţia şi apoi am aflat de la mama că e în spital. Acum două săptămâni a vrut să ia nişte pastile şi l-am oprit", spune fiul medicului. Chirurgul lucra şi la spitalul din Craiova, şi la clinici particulare, iar apropiaţii cred că epuizarea l-a făcut să îşi piardă controlul. Alte voci pun gestul extrem pe sema procesului în care este acuzat de moartea unui pacient operat pentru micşorarea stomacului, în colaborare cu medici din Franţa.

"Eu îl cred vinovat în continuare. Eu consider că au fost greşeli şi faptul că nu a vrut să îl vadă sau să îl monitorizeze în momentul în care eu am spus că el este tot rău, tot rău, normal că starea s-a agravat", a declarat soţia pacientului care a murit în operaţie. Chirurgul a pledat nevinovat şi aştepta încheierea procesului care durează de aproape 10 ani. "Întinderea pe foarte mulţi ani nu este benefică nici familiei pacientului, dar nici medicului care trăieşte într-un stres. Chiar dacă ştii că nu ai făcut nimic greşit, oricum eşti stresat", a declarat Eleodor Cârstoiu, președintele Sindicatului Promedica.

Colegii şeful de la secţia de chirurgie i-au salvat viaţa. Medicul rămâne, însă, internat în spital deocamdată.

