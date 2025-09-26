Antena Meniu Search
Video Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol

Un bărbat din Tulcea a fost reţinut pentru omor calificat, în urma unei crime petrecute în 1999. Criminalul a reuşit să-şi ascundă bine urmele, iar ancheta a bătut pasul pe loc în aşteptarea experitezelor genetice.

de Cristina Niță

la 26.09.2025 , 09:09

Totul s-a întâmplat în vara anului 1999 într-un sat din județul Tulcea. O femeie în vârstă de 75 de ani a fost violată și ucisă cu o cruzime greu de imaginat chiar în propria locuință. Mai mult, trupul femei a fost ascuns sub un pat metalic.

Ancheta inițială nu a reușit să identifice criminalul, iar cazul a rămas un mister timp de mai bine de 26 de ani. Recent, datorită progreselor în domeniul expertizelor genetice, ADN-ul bărbatului a fost identificat în baza națională de date și a coincis perfect cu probele prelevate la locul crimei.

Bărbatul a fost reținut, iar procurorii au dispus arestarea lui pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să își petreacă tot restul vieții în spatele gratii lor.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

tulcea barbat retinut omor
