Un bărbat din Tulcea a fost reţinut pentru omor calificat, în urma unei crime petrecute în 1999. Criminalul a reuşit să-şi ascundă bine urmele, iar ancheta a bătut pasul pe loc în aşteptarea experitezelor genetice.

Totul s-a întâmplat în vara anului 1999 într-un sat din județul Tulcea. O femeie în vârstă de 75 de ani a fost violată și ucisă cu o cruzime greu de imaginat chiar în propria locuință. Mai mult, trupul femei a fost ascuns sub un pat metalic.

Ancheta inițială nu a reușit să identifice criminalul, iar cazul a rămas un mister timp de mai bine de 26 de ani. Recent, datorită progreselor în domeniul expertizelor genetice, ADN-ul bărbatului a fost identificat în baza națională de date și a coincis perfect cu probele prelevate la locul crimei.

Bărbatul a fost reținut, iar procurorii au dispus arestarea lui pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să își petreacă tot restul vieții în spatele gratii lor.

