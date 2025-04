Premieră în România! Un elev din Bistriţa este obligat să poarte brăţară de monitorizare după ce a lovit un alt adolescent atât de puternic încât l-a pus la pământ cu un pumn. Timp de un an, nu are voie să se apropie de victimă şi nici de şcoala în apropierea căreia a avut loc bătaia.

O singură lovitură l-a pus la pământ pe adolescentul de 15 ani. Agresorul e de aceeaşi vârstă şi l-a aşteptat în apropierea şcolii la care acesta învaţă. Magistraţii au decis că e un pericol public, aşa că băiatul trebuie să poarte permanent o brăţară de monitorizare şi să păstreze o distanţă de cel puţin 200 de metri faţă de victima lui.

Brăţară electronică pentru un elev bătăuş

"Poliţiştii Biroului de investigaţii Criminale au emis ordin de protecţie ordin de protecţie provizoriu pe numele tânărului de 15 ani pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii publice", a declarat Crina Sîrb, purtător de cuvânt IPJ Bistriţa-Năsăud.

Judecatorii i-au interzis şi să încerce să îl contacteze pe elevul pe care l-a bătut, prin orice metodă, email, telefon sau WhatsApp. În plus, nu are voie să se afle în preajma unităţii de învăţământ pe care acesta o frecventează şi nici pe străzile pe care elevul are traseul către casă.

Mai mulţi tineri au fost martori la bătaie însă doar unul dintre ei a încercat să-l ajute pe elevul căzut la pământ. Pe moment, a părut că totul s-a încheiat acolo, doar că imaginile au devenit virale. Şi au atras atenţia părinţilor şi a autorităţilor.

Bătaia nu a avut loc de data aceasta în curtea şcolii, dar instituţiile de învăţământ sunt ring de box pentru mulţi elevi. Conform unui studiu realizat de Salvaţi Copiii anul trecut, unul din zece copii a fost victimă a violenţei la cursuri.

