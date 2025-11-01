Un hoţ deghizat în vrăjitoare a furat un laptop de 10.000 de lei dintr-un magazin Altex, în Lugoj

Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiștii din Lugoj, după ce ar fi sustras un laptop expus spre vânzare dintr-un magazin de electronice şi electrocasnice. În același timp, ancheta a scos la iveală că bărbatul conducea autoturismul fără permis.

Miercuri, 1 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroul de Investigații Criminale Lugoj au reținut un bărbat în vârstă de 45 de ani din județul Caraș‑Severin, suspectat de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducere fără permis.

Potrivit IPJ Timiș, la data de 31 octombrie, în jurul orei 19:43, s‑a primit o sesizare potrivit căreia o persoană necunoscută ar fi intrat în magazinul Altex din Lugoj (strada Timișorii nr. 127‑131) şi ar fi sustras un laptop expus spre vânzare, cauzând un prejudiciu de 10.699 de lei.

Imediat după primirea sesizării, polițiștii au demarat verificări şi au identificat la scurt timp suspectul în municipiul Lugoj, cu sprijinul polițiștilor de la Biroul de Ordine Publică. În urma verificărilor în bazele de date, s‑a stabilit şi că bărbatul conducea un autoturism pe străzile orașului chiar dacă avea permisul suspendat.

La data de 1 noiembrie, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore pentru cele două infracțiuni.

