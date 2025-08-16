Antena Meniu Search
Video Un incendiu din vegetaţie pornit din pădure s-a extins la o gospodărie din Mehedinţi şi a făcut-o scrum

Incendiu violent într-o comună din Mehedinţi, unde gospodăria unei femei a fost pur şi simplu înghiţită de foc.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 07:48

Flăcările au început din pădure, de la vegetaţia uscată şi au ajuns rapid spre casa femeii. Vecinii au data alarma, iar, la sosirea salvatorilor lupta s-a dus pe două fronturi.

În timp ce unii pompieri se luptau să stingă vegetaţia, alţii încercau să oprească focul care a cuprins locuinţa. Din fericire, proprietara a scăpat cu viaţă. În zonă, însă, au ars peste 100 de hectare.

