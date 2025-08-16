Incendiu violent într-o comună din Mehedinţi, unde gospodăria unei femei a fost pur şi simplu înghiţită de foc.

Flăcările au început din pădure, de la vegetaţia uscată şi au ajuns rapid spre casa femeii. Vecinii au data alarma, iar, la sosirea salvatorilor lupta s-a dus pe două fronturi.

În timp ce unii pompieri se luptau să stingă vegetaţia, alţii încercau să oprească focul care a cuprins locuinţa. Din fericire, proprietara a scăpat cu viaţă. În zonă, însă, au ars peste 100 de hectare.

