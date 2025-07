Două mașini au fost incendiate în aceeași zi, pe 12 iulie, în Sectorul 1 al Capitalei.

Maşini incendiate în Bucureşti

La ambele locuri au fost găsite materiale textile arse. Individul le-a dat foc fără niciun motiv.

"Ieri, 30 iulie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 63 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de distrugere. În fapt, la data de 12 iulie 2025, polițiștii Capitalei au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autoturism parcat pe o stradă din Sectorul 1. Ulterior, tot prin apel 112, a fost sesizat un incident similar: un alt autoturism, parcat în fața unei unități hoteliere, tot din Sectorul 1, ar fi fost incendiat. În ambele situații, polițiștii Secției 2 s-au deplasat cu operativitate la fața locului, constatând că aspectele sesizate se confirmă. La ambele adrese au fost identificate articole textile incendiate, iar autoturismele prezentau urme vizibile de distrugere. În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 2, s-a stabilit că ambele fapte ar fi fost comise de același bărbat, în vârstă de 63 de ani, fiind demarate de îndată activități în vederea depistării acestuia. Astfel, în cursul zilei de 30 iulie 2025, bărbatul a fost depistat de polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, pe o stradă din Sectorul 6, fiind ulterior condus la sediul subunității pentru audieri. Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 2 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care are ca scop crearea cadrului necesar administrării probatoriului. Această activitate nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", au transmis reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală. În timpul audierilor, individul le-a spus poliţiştilor că a pus focul fără niciun motiv.

