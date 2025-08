Deflagraţia care a făcut ţăndări magazinul din Mogoşani a avut loc cu puţin după ora 6 dimineaţa. Bubuitura a trezit toată localitatea, iar oamenii ieşiţi din curţi au găsit clădirea arzând. Localnicii au crezut că sunt bombardaţi, atât de puternic a fost zgomotul. Primul care a sunat la 112 a fost chiar proprietarul, a cărui casă este lipită de magazin. "Foarte puternic. Aproape că şi aici, în oraş, în Găeşti, sunt vreo 10 kilometri până acolo, s-a auzit", a declarat Iulian Tudor, proprietarul magazinului.

Cauza exploziei este o acumulare de gaze

Copiii bărbatului dormeau la etaj. Au avut noroc şi au scăpat fără nicio zgârietură. "Prima oară, să văd ce fac copiii. Vă daţi seama. Spaima care e şi şocul pe care l-au avut după", a declarat Iulian Tudor, proprietarul magazinului. Norocos se consideră şi vecinul de peste drum de magazin. Bărbatul ieşise în curte şi era chiar în faţa porţii când a avut loc explozia. Omul şi-a dat seama cât de aproape a fost de o tragedie după ce a văzut imaginile filmate de camera sa de supraveghere.

"M-am speriat, ce să mai. Atunci nu, n-am realizat. După aceea, când am început să-mi dau seama... Şi acum am un pic de tremurat", a declarat Ion Cristian, vecin. Potrivit pompierilor, cauza exploziei este o acumulare de gaze, în magazin, din cauza unei improvizaţii la centrala termică. Din magazin nu a mai rămas acum decât structura metalică şi câţiva pereţi. Propritarul nu avea asigurare. "Toţi am sărit cu tot ce am putut. Şi toţi o să sărim în continuare să-l ajutăm cu tot ce putem. Important e că nu au existat victime", a declarat Nicolae Tuţă, primar Mogoşani.

Suflul exploziei a spart şi geamurile caselor din jur. Statisticile arată că improvizaţiile la instalaţiile de gaze sau la cele electrice provoacă o treime dintre incendiile la care intervin pompierii.

