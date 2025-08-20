Un mort şi 3 răniţi într-un accident grav în Constanţa. Mircea era pasager în maşina care i-a devenit sicriu

O plimbare cu maşina avea să fie şi ultima pentru Mircea, un voluntar Crucea Roşie. Tânărul de 25 de ani era pasager în autorutismul, care s-a răsturnat în apropierea localităţii Sibioara, din Constanţa.

Din primele informaţii, şoferul, un tânăr de 23 de ani, ar fi pierdut controlul volanului, iar maşina s-a răsturnat în afara şoselei. În autoturism, pe lângă victimă şi conducătorul auto se mai aflau doi tineri de 22 de ani.

Din cauza rănilor grave, şoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. Celelalte două victime au refuzat transportul la spital. Accidentul a avut loc, miercuri, în jurul orei 1.20.

Ce spun poliţiştii

La data de 20 august a.c., în jurul orei 01.20, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la faptul că pe D.C. 86, în apropierea localității Sibioara, s-a produs un accident rutier.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că un bărbat, de 23 de ani, ar fi condus un autoturism, ar fi pierdut controlul direcției, iar vehiculul s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile.

În urma accidentului rutier a decedat un bărbat, de 25 de ani, iar șoferul a fost rănit grav.

Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiind transportat la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În cauză cercetările sunt continuate de polițiști.

Vestea morţii a căzut ca un trăsnet pentru colegii lui Mircea. „Cu profundă durere, deplângem pierderea colegului nostru Mircea Pană într-un tragic accident de circulație petrecut în cursul nopții trecute.

Suntem cu toții în stare de șoc și nu putem crede că de azi înainte ne vei zâmbi doar din fotografii!

Îți mulțumim, Mircea, pentru tot ce ai făcut pentru Crucea Roșie, pentru contribuția adusă în cei aproape 10 ani de voluntariat! Cu siguranță nu vei fi uitat!

Să ne veghezi și de acolo, de sus! Condoleanțe familiei!”.

