Victimele accidentelor cer schimbarea legii, după ce o femeie de 71 de ani a fost ucisă de o trotinetă electrică pe o trecere de pietoni din București. E nevoie de norme aspre şi de control, spun iniţiatorii demersului, care amintesc că în ultimii trei ani trotinetele electrice au provocat nu mai puțin de 1.500 de accidente.

Legislaţia obligă comercianţii să vândă vehiculele cu dispozitive care le limitează viteza, dar acestea pot fi îndepărtate cu prea multă ușurință.

Şoferii şi pietonii au învăţat să se ferească de cei pe trotinete, pe care îi consideră pericol public.

Legea sancţionează diversele cascadorii periculoase făcute pe trotinete cu amenzi de până la 1.600 de lei. Doar că legea poate fi uşor păcălită.

Unii tehnicieni de la service-urile pentru trotinete resetează ilegal şi contra cost software-ul care limitează viteza vehiculelor.

La Braşov, Timişoara şi Constanţa, trotinetele electrice de închiriat au fost interzise de autorităţile locale. Rămân însă populare, în București, unde au fost cele mai multe accidente.

În ultimii trei ani au avut loc peste 1.500 de accidente grave, în care au fost implicate trotinete, şi în care cel puţin 30 de oameni au murit.

